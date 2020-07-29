Зеленский прокомментировал нарушения режима тишины на Донбассе

Зеленский признал, что нарушения режима тишины на Донбассе есть. Фото: reuters.com

Президент Владимир Зеленский признал, что обстрелы, несмотря на введенный в Донбассе режим прекращения огня, все еще продолжаются.

Во время брифинга возле киевской больницы Охматдет он отметил, что контролировать соблюдение режима тишины сложно из-за протяженности линии разграничения.

"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Потому что они есть, они существуют. Потому что у нас 400 с лишним километров линии разграничения и проконтролировать все очень сложно", — заявил глава государства.

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Он также добавил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае серьезных обстрелов или атак со стороны РФ, для того чтобы "сохранить перемирие".

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 29 июля остается полностью контролируемой. За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано, сообщили в штабе операции Объединенных сил.