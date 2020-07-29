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среда, 29 июля 2020 07:49

Украинские военные говорят о соблюдение тишины в Донбассе

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Украинские военные говорят о соблюдение тишины в Донбассе
Командование ООС отчитывается о соблюдение тишины в Донбассе. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7 часов утра 29 июля остается полностью контролируемой.

За текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"За прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вблизи населенного пункта Шуми. Выстрел был неприцельным и нос провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет.

Более 100 человек из населенных пунктов Донбасса ежедневно обращаются к военным медикам Объединенных сил для получения помощи. Речь идет в основном о жителях населенных пунктов вблизи линии разграничения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со дня договоренностей Трехсторонней контактной группы о перемирии. Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.

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Дата
29
июля

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