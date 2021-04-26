Зеленский отверг возможность переговоров с главарями ЛДНР

Президент также заявил о необходимости изменения форматов ведения переговоров с РФ. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров с участием главарей ЛДНР.

Он хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его "волнует не место проведения, а содержание" переговоров, заявил Зеленский в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно", - сказал он.

Президент также заявил о необходимости изменения форматов ведения переговоров с Россией.

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На фоне эскалации на востоке и наращивания российских войск возле украинских границ Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с главарями так называемых ЛНР и ДНР. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина не собирается вести переговоры с представителями ЛДНР "даже в условном пространстве".