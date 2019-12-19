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пятница, 20 декабря 2019 11:13

Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега

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Автор: Анатолий Гаевский
  Мы уже освободили три четверти Донбасса. Лисичанск, Северодонецк, Мариуполь, Славянск, Краматорск, Широкино, Константиновку, Дружковку, Марьинку. Пока до Иловайска не дошли. Кусок территорий придется возвращать политически
Мы уже освободили три четверти Донбасса. Лисичанск, Северодонецк, Мариуполь, Славянск, Краматорск, Широкино, Константиновку, Дружковку, Марьинку. Пока до Иловайска не дошли. Кусок территорий придется возвращать политически

Ожидания Кремля от встречи в "нормандском формате" не оправдались.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

"Путин очень расстроен был. Не любит выглядеть не победителем. Всем, кто сейчас гонит "зраду", предлагаю поставить себя на место жителей Донецка, которые поддерживают ту власть, которая там. Посмотрите их глазами на Путина, фактически он их не защитил. Вот что он для них там получил? Мы для себя - заложников. Той стороне на своих по барабану. Мы еще раз вытащили Путина перед международниками, посмотрели еще раз, которое он ху*ло. Теперь снять санкции будет сложнее. Что он получил? По ту сторону границы "зради" значительно больше ", - отметил волонтер

Нынешняя власть всячески пытается договориться о мире, считает Дейнега.

"Хочет договориться. Не готова воевать. Зеленский столько раз говорил, что не готов давать приказ идти в наступление, меня это напрягает. Трус, который боится дать сдачу, должен будет давать ее регулярно или получать по морде. Если ты боишься постоять за себя, придется делать это регулярно. Путин не хочет нарываться на новые санкции. Он слабее, чем в 2014-м. Внутренние проблемы обострились, например, через пенсионные реформы. Его рейтинг сильно подсыпался. Он сейчас готовится к транзиту власти".

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По его мнению полностью военным способом Донбасс вернуть не удастся. Должны урегулировать дипломатическим способом и опыт Балканских стран здесь нам пригодится.

"Есть два способа закончить войну. Первый - победитель диктует условия. Но и Россия не может нас даже в среднесрочной перспективе поглотить, и наши танки тоже "до Москвы не готовы дойти". Поэтому речь идет о политическом урегулировании. Может закончиться по-разному. Например, Босния де-факто потеряла суверенитет. Там три президента - босниец, хорват и серб - консенсусом принимают решение. Страна - практически труп. Не может двигаться никуда. В то же время Хорватия отбила у сербов большую часть территорий, а город Вуковар и Восточную Славонию вернула политическим путем. Впоследствии стала членом НАТО и Евросоюза ", - сказал он

"Мы уже освободили три четверти Донбасса. Лисичанск, Северодонецк, Мариуполь, Славянск, Краматорск, Широкино, Константиновку, Дружковку, Марьинку. Пока до Иловайска не дошли. Кусок территорий придется возвращать политически. Не думаю, что удастся при каденции Зеленского. Россия пока не настолько слаба ", - подытожил Виталий Дейнега.

Россия стремится превратить себя в посредника, а не участника и виновника войны на Донбассе

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