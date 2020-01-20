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понедельник, 20 января 2020 16:43

Зеленский напомнил председателю ОБСЕ о его обязанностях

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Зеленский напомнил председателю ОБСЕ о его обязанностях
Президент напомнил новому председателю ОБСЕ о его обовьязки.Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой вопрос расширения полномочий ОБСЕ.

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - сказал глава государства, сообщает пресс служба ОП.

Важным для Украины вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства там Албании.

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Зеленский также напомнил о важности круглосуточного мониторинга ситуации на Донбассе.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул президент Украины.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, заявил, что попытается связаться с партнерами по "нормандскому формату" из-за обстрелов в Донбассе.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции с представителем ОБСЕ Эдди Рамой, пишет "Интерфакс-Украина".

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20
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