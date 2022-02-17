Зеленский на катере направляется в зону ООС

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в зону ООС. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в район проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 17 февраля.

На этот раз - на катере. Соответствующее видео опубликовал в Instagram.

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"На катерах направляемся в район проведения ООС", - написал он.

Также опубликовал историю, где сообщил, что изучает порядок боевого патрулирования и систему охраны государственной границы.

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, дети не пострадали. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.