Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса

Сергей Гармаш: "РФ будет использовать Донбасс как инструмент, пока не увидит, что это невозможно. Если же она его присоединит к себе — он перестанет быть инструментом". Фото: Тарас Подолян

Обращение президента Владимира Зеленского к жителям Донбасса очень своевременное. Людям на оккупированной территории не хватает определенности. Россия не стремится присоединить Донбасс. Он ей нужен для давления на Украину.

Об этом Gazeta.ua рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Зеленский в интервью заявил, что тот, кто считает украинцев одним народом с русскими, должен уезжать из Украины. Ранее он был значительно более сдержан в выражениях. Как оцениваете его слова?

— Собственно, Зеленский сказал несколько иначе — кто себя чувствует россиянином, живя в Украине, тем действительно лучше уехать. Это очень практичный совет, тем более если это относится к Донбассу. Он просто четко обозначил перспективу этого региона — отметил, что он в любом случае будет украинским. Поэтому людям, которые чувствуют себя россиянами, уже сегодня надо искать место жительства в России, чтобы органично чувствовать себя в своей среде. Потому что если эти люди останутся на Донбассе после того, как туда вернется юрисдикция Украины, они будут жить в постоянном конфликте с окружающими. И это будет плохо и для них, и для их детей. Поэтому слова Зеленского адресованы как тем, кто считает себя россиянами, так и, что еще важнее, тем, кто считает себя украинцами.

Главное, чего не хватает людям на Донбассе, — определенности

Президент сказал, что Украина обязательно туда вернется. Это очень важно, поскольку по всем результатам соцопросов, происходящих на оккупированной территории, главное, чего не хватает людям — определенности. Так Зеленский удовлетворил один из запросов населения оккупированной территории, дал понимание, каким будет будущее этого региона.

Ранее Зеленский "видел мир в глазах Путина". Он изменился?

Он надеялся договориться с Путиным, объяснить ему, что Донбасс — это украинская земля и России выгоднее жить в мире с Украиной. Поэтому и говорил то, что хотел услышать Путин, что не помешает конструктивному диалогу. Избегал прямых оценок и давал возможность российском лидеру пойти на продуктивный контакт. Если бы он изначально был резкий и неуступчивый — Путин не смог бы пойти на какие-то политические договоренности. Поскольку население России это не восприняло бы. Когда он увидел, что тот не идет на контакт, то его реакция стала вполне естественной — он начал давить на Россию. И тогда, и сейчас Зеленский пытался выполнить одну задачу разными методами: сначала — путем договоренностей, а теперь — путем конфронтации.

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Зеленский сказал: "Если ты считаешь Донбасс украинским и уважаешь наш флаг и язык, будь там. Держись. Эта земля будет деоккупирована в любом случае". Возможно, за этими словам есть план освобождения оккупированных территорий?

Он говорил об исторической перспективе. Мол, если нельзя договориться — то когда-нибудь люди сами сломают стену. Это не сигнал о подготовке военной операции и о том, что регион будет освобожден вооруженным путем в ближайшее время.

РФ никогда не присоединит Донбасс

В мае МВД России сообщило, что на оккупированных территориях более полумиллиона жителей получили российское гражданство. О чем это говорит? Россия готовится включить эти земли в свой состав?

13 июля в интервью французской газете Дмитрий Козак (замруководителя администрации президента РФ. - Gazeta.ua) заявил, что паспорта на оккупированных территории получили 470 тысяч человек. Россия манипулирует цифрами в своих интересах. РФ никогда не присоединит этот регион. Он ей нужен только как инструмент лишения Украины части ее суверенитета. Цель России — вернуть Донбасс Украине на своих условиях, чтобы потом через ОРДЛО с особым статусом управлять Украиной, влиять на ее внешнюю и внутреннюю политику. РФ будет использовать Донбасс как инструмент, пока не увидит, что это невозможно. Если же она его присоединит к себе — он перестанет быть инструментом. Не вижу ни единого шанса, чтобы Россия официально признала оккупацию Донбасса.

Россия не дает нам возможности имплементировать формулу Штайнмайера, потому что ей это невыгодно

Недавно снова был поднят вопрос "формулы Штайнмайера". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Киева имплементировать ее и провести выборы на оккупированных территориях. Пойдет ли на это наша власть?

Немецкое МИД говорило о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, поскольку такое решение было закреплено на норманнской встрече в Париже в 2019 году. Я не вижу в этой формуле ничего страшного и считаю, что мы вполне можем ее имплементировать. Формула Штайнмайера как раз подтверждает, что выборы на оккупированной территории могут проийти только по стандартам ОБСЕ. Они предусматривают контроль государства над территорией, где проходят выборы. Наши СМИ почему-то искажают суть формулы Штайнмайера, утверждая, что она предусматривает проведение выборов до передачи границ под контроль Украины. Это неправда, в формуле ни словом не упоминаются границы. Там говорится только о введении в действие Закона Украины, который был принят Верховной Радой в 2014 году (Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". - Gazeta.ua). У меня только один вопрос: почему мы должны выполнять все пункты Парижского коммюнике, а Россия не выполняет ни одного? Пусть они сначала выполнит свои обязательства — откроет еще два КПП, разминирует участки. До тех пор я не вижу смысла говорить о формуле Штайнмайера. Работа Трехсторонней контактной группы заблокирована российской стороной. То есть Россия не дает нам возможности имплементировать эту формулу, потому что ей это невыгодно. Когда же Россия разблокирует работу ТКГ и выполнит свои обязательства по последней норманнской встрече — тогда можно говорить об имплементации этой формулы в Закон об особом статусе.

МИД Германии призвал Украину имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера. Формула Штайнмайера — это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Его разработал в 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер — министр иностранных дел Германии в 2013-2017 гг. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" с участием Германии, Франции, Украины и России.