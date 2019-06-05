Запорожцы на коленях прощались с ветераном "Азова" Игорем Прозапасом

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5 июня в Запорожье попрощались с бывшим воином "Азова" 38-летним Игорем Прозапасом, позывной "Кихот". Он умер в результате остановки сердца.

Воевал на фронте с 2014-го. Сначала служил в минометной батареи в "Азове", затем стал ее командиром, а впоследствии - заместителем командира полка. С 2018-го работал в Генштабе ВСУ и ООО "Корнер Сервис", сообщает Цензор.НЕТ.

"Кихот" родом из Запорожья. Был участником Революции достоинства и одним из тех, кто остановил пророссийские силы в Запорожье 13 апреля 2014-го.

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Во время боевых действий вблизи Широкино попал с собратьями в засаду, но вывел весь личный состав без потерь. О нем сняли фильм "СИЧ" от Радио Свобода.

Старший лейтенант Прозапас был автором нескольких научных статей, в частности, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте. И одним из офицеров, которые внедряли стандарты НАТО в "Азове".

Публикуем поименный список погибших в мае 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 9 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.