 
Ексклюзивы
1/5
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 1368
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4410
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3006
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2115
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7524
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1143
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4645
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
10
4
6
7
5
Запорожцы на коленях прощались с ветераном &quot;Азова&quot; Игорем Прозапасом
Запорожцы на коленях прощались с ветераном "Азова" Игорем Прозапасом
Украинцы заняли российскую огневую точку
Украинцы заняли российскую огневую точку
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
Украинцы приняли участие в НАТОвских учениях
Украинцы приняли участие в НАТОвских учениях
&quot;Все неслучайно&quot;: история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
"Все неслучайно": история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
Видео
Все видео
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 144
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 441
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3546
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31609
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1089
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 14:01

Запорожцы на коленях прощались с ветераном "Азова" Игорем Прозапасом
10

  Комментировать

Историк по специальности, Игорь Прозапас более четырех лет защищал Родину в российско-украинской войне
Фото: RFE/RL
Историк по специальности, Игорь Прозапас более четырех лет защищал Родину в российско-украинской войне
Историк по специальности, Игорь Прозапас более четырех лет защищал Родину в российско-украинской войне
Историк по специальности, Игорь Прозапас более четырех лет защищал Родину в российско-украинской войне
Историк по специальности, Игорь Прозапас более четырех лет защищал Родину в российско-украинской войне

5 июня в Запорожье попрощались с бывшим воином "Азова" 38-летним Игорем Прозапасом, позывной "Кихот". Он умер в результате остановки сердца.

Воевал на фронте с 2014-го. Сначала служил в минометной батареи в "Азове", затем стал ее командиром, а впоследствии - заместителем командира полка. С 2018-го работал в Генштабе ВСУ и ООО "Корнер Сервис", сообщает Цензор.НЕТ.

"Кихот" родом из Запорожья. Был участником Революции достоинства и одним из тех, кто остановил пророссийские силы в Запорожье 13 апреля 2014-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны подробности гибели 2 воинов 17 танковой бригады

Во время боевых действий вблизи Широкино попал с собратьями в засаду, но вывел весь личный состав без потерь. О нем сняли фильм "СИЧ" от Радио Свобода.

Старший лейтенант Прозапас был автором нескольких научных статей, в частности, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте. И одним из офицеров, которые внедряли стандарты НАТО в "Азове".

Публикуем поименный список погибших в мае 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 9 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запорожцы на коленях прощались с ветераном "Азова" Игорем Прозапасом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 38370
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 19954
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 14644
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 12933
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 10962
Донбасс
Украинцы заняли российскую огневую точку
Украинцы заняли российскую огневую точку
4
 Просмотров: 1431
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
 Просмотров: 1017
Зеленский обратился к России
Зеленский обратился к России Просмотров: 1926
Где самые "горячие точки" Донбасса
Где самые "горячие точки" Донбасса Просмотров: 162
Стали известны подробности гибели 2 воинов 17 танковой бригады
Стали известны подробности гибели 2 воинов 17 танковой бригады Просмотров: 4366
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 35753
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua