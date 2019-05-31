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суббота, 01 июня 2019 09:30

Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
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  Погибшие в мае бойцы ООС
Погибшие в мае бойцы ООС
Публикуем поименный список погибших в мае защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 8 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.

Острой ситуация была в течение 7-8 мая, тогда погибли 2 военнослужащих, 7 получили ранения.

7 мая было больше обстрелов - 25. За месяц ранения получили 39 защитников Украины.

5-6, 13, 15, 25-27, 29 мая обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска 366 раз обстреливали позиции украинских военных.

1 мая

Денис "Дед" КОЗЬМА

лет: 31

родом: из села Приозерное Килийского района Одесской области

остались: мать, брат и малолетняя дочь

  31-летний Денис "Дед" Козьма погиб 1 мая
31-летний Денис "Дед" Козьма погиб 1 мая
Пропал 1 мая во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска.

"Дед" служил в 137-м батальоне 35-й бригады морской пехоты. Ушел на фронт добровольцем в августе 2014 после противостояний между проукраински настроенными гражданами и российскими коллаборационистами в Одессе 2 мая 2014, когда погибли 48 человек.

Осенью 2015-го подписал контракт на службу в морской пехоте. Сначала воевал во 2-й роте, затем - в разведывательном взводе.

За добросовестное и качественное выполнение задач был награжденным нагрудным знаком Министра обороны "За образцовую службу".

История Дениса вошла в цикл "Ультрас: путь к свободе" о футбольных хулиганах, несмотря на репутацию разбойников, стали ударной силой Революции Достоинства, а потом одними из первых пошли добровольцами на российско-украинской войне.
6 мая

Иван САКАЛЬ

лет: 24

родом: из села Завадовка Турковского района Львовской области

остались: родители и младший брат, который также служил по контракту в зоне АТО
  24-летний Иван Сакаль умер 6 мая
24-летний Иван Сакаль умер 6 мая
Умер в областной клинической больнице Днепра после 5 дней комы.

Получил пулевое ранение 1 мая, во время столкновения с диверсионно-разведывательной группой врага в том же бою во время которого исчез "Дед". Прикрыл собой боевых побратимов, спасая их от гибели.

Был старшим сержантом, командиром взвода разведки в 137-м батальоне 35-й бригады морской пехоты.

Контракт на военную службу подписал в 2014 году, с тех пор же и воевал на Донбассе.

Занимался кросфитом. Был участником международных военных учений "Си Бриз", их организовывают Украина и США.

"Пожертвовал своей жизнью, чтобы другие бойцы могли выйти. До последнего был верен присяге. И остался верен навсегда". - сказал собрат Андрей "Пидлый".
7 мая

Сергей "Скиф" ДРОГИН

лет: 32

родом: из Северского Донецкая Луганской области

остались: мать и жена
  32-летний Сергей "Скиф" Дрогин погиб 7 мая
32-летний Сергей "Скиф" Дрогин погиб 7 мая
Погиб в бою на наблюдательном посту вблизи поселка Южное Донецкой от огнестрельного ранения со снайперского оружия.

Был командиром отделения 2-й "афганской" штурмовой роты 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады. Воевал с 2015 года.

"Всегда жизнерадостный, на своих приколах. Если утром не посмеемся - день прошел зря. Серега сначала ... Человек он универсальная, он боец. Сначала был военным медиком, потом снайпером. Сейчас, при выезде с полигона, он стал командиром отделения" - говорит собрат погибшего "Яков".
8 мая

Владимир КОВАЛЬ

лет 51

родом: из Хмельницкого

осталась: жена и 27-летняя дочь, которая также служит в Нацгвардии
  51-летний Владимир Коваль погиб 8 мая
51-летний Владимир Коваль погиб 8 мая
Погиб во время ночных обстрелов неподалеку Павлополя Волновахского района Донецкой области.

Был командиром отделения в 79-й десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется на Приазовье. До этого, служил в 92-й механизированной бригаде.

Владимира призвали на службу во время четвертой волны мобилизации в 2015 году. Тогда он уже не работал, был на пенсии. По словам собрата, ранее служил в милиции.

- Володя всегда был спокойным и четко знал, почему пошел на войну, - говорит сержант Дмитрий Хрусталь, 35 лет. - Через год, демобилизовавшись, все хотел вернуться обратно на фронт, но его не брали. Очевидно, все же нашел путь.

10 мая должен был приехать к дочери на свадьбу.
14 мая

Антон "Питбуль" БЕЗВЕРХНИЙ

лет: 25

родом: из Харькова

остались: родители и брат
  25-летний Антон "Питбуль" Безверхний погиб 14 мая
25-летний Антон "Питбуль" Безверхний погиб 14 мая
Погиб в результате попадания пули снайпера в шею на наблюдательном посту вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганской области.

Солдат "Питбуль" был гранатометчик в 46-м батальоне спецпризначеня "Донбасс-Украина" 54-й механизированной бригады.

Контракт на службу подписал в 2018 году. После лечения от контузии вернулся на передовую.

За несколько часов до смерти Антон написал на своей странице в фейсбуке такое: "Дважды не умирают. Дважды не убьют. Погибнуть в бою - честь!".

Был земляком, напарником и близким другом Яны "Ведьмы" Червоной, погибшей в результате минометного обстрела на этом же наблюдательном пункте 2 апреля. Друзья пишут, что он до последнего дня мстил оккупантам за ее смерть.

В феврале этого года "Питбуля" наградили отличием начальника Генштаба "За образцовость в военной службе".

На Аллее славы уже похоронено 204 бойцы, погибших в войне на Донбассе.
16 мая

Василий ДЖУС

лет: 44

родом: из поселка Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области

остались: мать и дочь
  44-летний Василий Джус погиб 16 мая
44-летний Василий Джус погиб 16 мая
Погиб во время двустороннего боя вследствие минометного обстрела опорного пункта вблизи Водяного Волновахского района Донецкой области.

Прапорщик, служил в 114-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Запад".

В зону ООС был командирован в 79-ю десантно-штурмовую бригаду на должность наводчика в 2018 году. Служил в батальоне связи.

"Был очень добрым человеком. Высокий профессионал, потому что это батальон связи, там надо знать технику. Он очень хотел сам в АТО попасть, рвался на передовую. Патриотjv Украины был. Не прятался за спинами чужих людей", - рассказал военнослужащий Иван Бондарев .

"Начался минометный обстрел. И мина залетела прямо в траншею рядом с ним. Сделали врачи все грамотно, эвакуацию провели, все быстро. Но там уже поздно было, сразу", - вспоминает собрат Артем Дорошенко.
22 мая

Роман ДОСЯК

лет 48

родом: из села Лещины Жидачевского района Львовской области

остались: мать, сестра, жена и несовершеннолетние сын и дочь
  48-летний Роман Досяк умер 22 мая
48-летний Роман Досяк умер 22 мая
Умер в областной клинической больнице Днепра вследствие пулевого ранения головы, полученного 18 мая вблизи Крымского Новоайдарского района Луганской области. Пуля попала солдату в лоб. Входное отверстие над правым глазом. Выходной - с левого виска.

Был помощником гранатометчика горно-штурмового отделения в 10-й горно-штурмовой бригаде.

Контракт на военную службу подписал в сентябре 2018 года.

"Мы не можем поверить, что Романа больше нет. Это была особый человек. Он один из нашего села ушел воевать на фронт. Дома оставил жену Наталью, двух детей. Дочь учится на первом курсе в лицее, сын - второклассник. Они живут во Львове, в селе живет мама Романа. Чтобы не оставалась одинокой, Роман, невестка и внуки очень часто к ней наведывались. Когда Оля узнала, что случилось с сыном, сразу с невесткой поехала в Днепр. Наталья вынуждена была вернуться домой, малый приболел. Оля осталась у сына ", - рассказала директорка школы в Лещинах Мария Бурбела.
24 мая

Александр ПУЗИКОВ

лет: 33

родом: из Никополя Днепропетровской области

остались: жена и малолетний сын
  33-летний Александр Пузиков погиб 24 мая
33-летний Александр Пузиков погиб 24 мая
Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе проведения ООС в Донецкой области.

Старшина, служил в 24-м батальоне "Айдар" 53-й механизированной бригады.

В мирной жизни в течение девяти лет служил в военной части в Днепре на должностях водителя, командира отделения, заместителя комвзвода, старшины роты.

В течение одного года был в составе украинского миротворческого контингента в Косово.

После увольнения с военной службы работал водителем в пожарно-спасательной части.

Во время войны вернулся на военную службу.

Публикуем поименный список погибших в марте 2019 защитников Украины. Нам известно о смерти 17 бойцов, девять - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Двум самым молодым из погибших в бою было по 19 лет, самому старшему - 48.

Автор: Марьяна Чорниевич
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