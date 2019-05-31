Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае

Погибшие в мае бойцы ООС

Публикуем поименный список погибших в мае защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 8 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.



Острой ситуация была в течение 7-8 мая, тогда погибли 2 военнослужащих, 7 получили ранения.



7 мая было больше обстрелов - 25. За месяц ранения получили 39 защитников Украины.



5-6, 13, 15, 25-27, 29 мая обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил.



Российские оккупационные войска 366 раз обстреливали позиции украинских военных.



1 мая



Денис "Дед" КОЗЬМА



лет: 31



родом: из села Приозерное Килийского района Одесской области



остались: мать, брат и малолетняя дочь





31-летний Денис "Дед" Козьма погиб 1 мая

Пропал 1 мая во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска.



"Дед" служил в 137-м батальоне 35-й бригады морской пехоты. Ушел на фронт добровольцем в августе 2014 после противостояний между проукраински настроенными гражданами и российскими коллаборационистами в Одессе 2 мая 2014, когда погибли 48 человек.



Осенью 2015-го подписал контракт на службу в морской пехоте. Сначала воевал во 2-й роте, затем - в разведывательном взводе.



За добросовестное и качественное выполнение задач был награжденным нагрудным знаком Министра обороны "За образцовую службу".



История Дениса вошла в цикл "Ультрас: путь к свободе" о футбольных хулиганах, несмотря на репутацию разбойников, стали ударной силой Революции Достоинства, а потом одними из первых пошли добровольцами на российско-украинской войне.

6 мая



Иван САКАЛЬ



лет: 24



родом: из села Завадовка Турковского района Львовской области



остались: родители и младший брат, который также служил по контракту в зоне АТО