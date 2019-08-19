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понедельник, 19 августа 2019 14:23

"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске

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&quot;Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом&quot;: собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
На сайте Afterilovaisk.com рассказывают о бойцах, которые воевали в Иловайске в августе 2014-го / фото: Анатолий Бойко

остоялась презентация документального проекта AFTERILOVAISK.

В ней рассказывается о боях за город Иловайск Донецкой в ​​августе 2014 года.

Авторами проекта являются документальные фотографы Макс Левин и Маркиян Лысейко, которые снимали события в Иловайске с 23 по 29 августа 2014 и выходили печально "зеленым коридором" вместе с украинскими военными.

"Жалеть"бедных мальчиков", которых расстреливали во время выхода из окружения, как в тире - AFTERILOVAISK не об этом. Он о другом. Это история ребят, которые однажды стали мужчинами. Независимо от возраста, и кстати пола. В Иловайске были и женщины, которые проявили те же качества. Война дала им всем такую ​​возможность", - отмечают авторы на странице проекту в сети Facebook.

"Это история о точке невозврата, которую прошел каждый из них. Прошел, потеряв друга. Увидев глаза россиян, провожали их взглядом в ловушку. Вернувшись из плена. Пережив все, или оставшись в Иловайске навсегда. Это история о выборе. Ведь в 2014-м причинам не пойти на войну, можно было найти множество: "больная мама", "жена и дети", "я не умею воевать" или "на работе я принесу больше пользы стране". Причина пойти - одна. Неравнодушие".

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На сайте Afterilovaisk.com в интервью, аудиозаписах и короткометражных фильмах собраны рассказы о военных, погибших во Иловайске, а также тех, кто вышел из окружения.

Проект состоит из документальных записей показаний украинских военных и добровольцев, интервью со свидетелями событий и родственниками погибших.

Группа расследователей из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в войне на востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск.

Расследователи с Forensic Architecture получили многочисленные снимки со спутников, на которых зафиксированы колонны российской военной техники на территории Украины и танки Т-72Б3, которые в то время использовались только русской армией.

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