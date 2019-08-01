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четверг, 01 августа 2019 13:38

Скажите правду - Порошенко рассказал об Илловайском котле

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Скажите правду - Порошенко рассказал об Илловайском котле

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о Иловайской трагедии.

Он призвал украинцев относиться к ней как к началу российского вторжения на нашу территорию, сообщает Украинская правда."Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии. Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, или тех, кто в свое время не приняли решений. За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия", - сказал он.

Он рассказал, что тогда план по противодействию наступления сил РФ решался на саммите НАТО в Кардиффе.

Выход украинцев из Дебальцевского котла в Facebook слил Семен Семенченко. –из-за его измены маршрут меняли в режиме полной радиотишины.

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"Мы применили время, когда начали действовать Минские договоренности. Почему Минские договоренности начали действовать с 12:00 ночи, не с десяти, не из двенадцати часов дня, а с восемнадцати? Знаете почему? Потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Муженко и Забродского должны были вернуться с рейда. Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда взявившимися Украинскими десантниками. На 18 часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие Минск. Когда мы говорим о Иловайске или о Дебальцево, дайте себе отчет, что там были только русские солдаты. И скажите правду об этом обществу. Я точно никому не пожелаю провести такую ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на Facebook Семена Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода. Ужас! Потому что вскрыли "совершенно секретный" приказ о выходе, Передали Семенченко и тот выставил на Facebook. И ты сидишь и думаешь - ну, как?! И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь. Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь", - говорит Порошенко.

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, зачем его обвиняют в жадности.

"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?", - сказал он в интервью Украинской правде.

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01
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