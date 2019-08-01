Минские соглашения на самом деле не минские - Порошенко

Решение о прекращении огня приняли на саммите НАТО - Порошенко. Фото: Facebook

Вопросы прекращения огня на Донбассе в сентябре 2014-го решались не в Минске.

"5 сентября, скоро будет пятилетие. Оно решалось не в Минске. 5 сентября решался в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, диво. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление", - сказал пятый президент Петр Порошенко в интервью "Украинской правде".

Минские договоренности начали действовать с двенадцати ночи, а с восемнадцати. Десантники 95-й и 79-й бригад под руководством Виктора Муженко и Михаила Забродского должны были вернуться из рейда.

"Если бы не было этого рейда, может быть, и "Минска" бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с неизвестно откуда взявшимися украинскими десантниками. На восемнадцать часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие "Минск", - заявил он.

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Порошенко считает, что тогда был разрушен план Владимира Путина уничтожить Украину и наказать за Революцию достоинства.

Когда я занимал пост главы государства, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас, сказал пятый президент Украины Петр Порошенко.