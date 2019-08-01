Порошенко ответил на обвинения в жадности

Порошенко забеспечував армию за свой счет. Фото: Украинская правда

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, зачем его обвиняют в жадности.

"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?" - сказал он в интервью Украинской правде.

Он также добавил, что на проведение кампании потратил собственные средства, а также с помощью партнеров из "Рошена" полностью вооружил Силы противовоздушной обороны, 3-й и 8-й полк спецназа.

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Он добавил, что сейчас меньше помогает армии, поскольку она вооружена, но не прекращает этого.

Когда я занимал пост главы государства, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас, сказал пятый президент Украины Петр Порошенко.