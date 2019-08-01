Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком

Президент не арестовывает. Если вы считаете, что функция президента - арестовывать, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть, - Порошенко. Фото: Дмитрия Ларина

Когда я занимал пост главы государства, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас.

Сказал пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью "Украинской правде".

И добавил, что Медведчуку удалось усилить свои позиции после того, как он проиграл президентские выборы-2019.

"При Порошенко он даже не баллотировался. При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы", - сказал он в ответ на реплику журналиста, что именно за время его президентства Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике, а сейчас уже имеет представительство в 13% в Раде.

На вопрос, почему он не мог противодействовать Медведчуку, Порошенко ответил: "А почему я не мог противодействовать? Медведчук при мне голову не мог поднять".

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Журналистка также спросила, почему после визита в Москву Медведчук и тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко не были арестованы.

"Хорошая идея, фантастическая. Только президент не арестовывает, - сказал Петр Олексеевич. - Если вы считаете, что функция президента — арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть".

Он сообщил, что в последний раз виделся с Медведчуком восемь месяцев назад перед его поездкой на заседание Трехсторонней контактной группы.

"Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину. Потому что у меня телефонных переговоров с Путиным за последнее время не было, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было", — добавил Порошенко.

Адвокат Порошенко опроверг заявление ГБР о 11 производствах. Сказал, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Его не считают подозреваемым ни в одном из 11 производств, о которых заявлял начальник ГБР Роман Труба.