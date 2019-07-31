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Адвокат Порошенко опроверг заявление ГБР о 11 производствах

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Адвокат Порошенко опроверг заявление ГБР о 11 производствах
Порошенко чист перед законом. ФОТО: Телеканал 24

Против Петра Порошенко не открыт ни одного уголовного дела. Его не считают подозреваемым ни в одном из 11 производств, о которых заявлял начальник ГБР Роман Труба.

"Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляет, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11 ", - написал адвокат экспрезидента Игорь Головань на сайте УП.

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"Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемой структуре и разобраться, кто же там организует утечки информации", - добавил правозащитник.

Госбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой проводит санкционированные обыски на таможенных постах аэропортов "Киев" и "Запорожье", а также на Запорожской таможни.

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