Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск

Российские войска есть на Донбассе. Фото: Сегодня

Группа расследователей из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в войне на востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск.

Расследователи из Forensic Architecture получили многочисленные снимки со спутников, на которых зафиксированы колонны российской военной техники на территории Украины и танки Т-72Б3, которые в то время использовались только российской армией, сообщает The Guardian.

The Battle of Ilovaisk: Verifying Russian Military Presence in Eastern Ukraine from Forensic Architecture on Vimeo.

Расследователи воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных на YouTube в период боев.

Обнаруженные данные будут использованы в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейский суд по правам человека.

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Напомним, 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24. 29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.