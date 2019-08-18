Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1215
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 288
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1521
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1899
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1863
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1296
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1674
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
9
4
5
4
4
Как празднуют годовщину освобождения Станицы Луганской - подборка фото
Как празднуют годовщину освобождения Станицы Луганской - подборка фото
Освобождённому из СИЗО корректировщику &quot;Градов&quot; устроили жесткий прием
Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием
&quot;Кричать уже поздно&quot; - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
"Кричать уже поздно" - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали &quot;Ребра Ляшко&quot; и &quot;Порошенко под снегом&quot;
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "Ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
&quot;Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет&quot; - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
"Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет" - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
Видео
Все видео
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Военные показали модульное жилье от Зеленского на передовой
Военные показали модульное жилье от Зеленского на передовой
Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар
Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4401
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1521
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1899
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
Просмотров: 459
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
воскресенье, 18 августа 2019 21:29

Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск

  Комментировать
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Российские войска есть на Донбассе. Фото: Сегодня

Группа расследователей из Лондона обнаружила новые доказательства участия российской армии в войне на востоке Украины, в частности, в боях за Иловайск.

Расследователи из Forensic Architecture получили многочисленные снимки со спутников, на которых зафиксированы колонны российской военной техники на территории Украины и танки Т-72Б3, которые в то время использовались только российской армией, сообщает The Guardian.

The Battle of Ilovaisk: Verifying Russian Military Presence in Eastern Ukraine from Forensic Architecture on Vimeo.

Расследователи воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных на YouTube в период боев.

Обнаруженные данные будут использованы в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейский суд по правам человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скажите правду - Порошенко рассказал об Илловайском котле

Напомним, 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24. 29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 113698
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 19809
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 19278
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 19233
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 15527
Донбасс
Глава сената Польши стал на колено перед могилой украинского военного
Глава сената Польши стал на колено перед могилой украинского военного Просмотров: 405
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков 4 Просмотров: 5346
Военные показали модульное жилье от Зеленского на передовой
Военные показали модульное жилье от Зеленского на передовой
 Просмотров: 1170
В оккупированном Донецке возникли серьезные проблемы: подробности
В оккупированном Донецке возникли серьезные проблемы: подробности Просмотров: 2700
Всыпали перца: ВСУ ответили на вооруженные провокации оккупантов
Всыпали перца: ВСУ ответили на вооруженные провокации оккупантов Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
4
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
1
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 4957
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua