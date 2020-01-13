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понедельник, 13 января 2020 14:23

Задержали лиц, которые незаконно приплыли из ЛНР в Украину за соцвыплатами

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Задержали лиц, которые незаконно приплыли из ЛНР в Украину за соцвыплатами
На задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. Фото: скрин из видео

На Луганщине пограничники разоблачили группу лиц, незаконно пересекли линию разграничения с оккупированной территории для получения соцвыплат в Украине.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Два автомобиля "Рeнo" остановили на перекрестке дорог Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово. Кроме водителей, в авто были еще 8 граждан Украины - жителей оккупированной Голубовки (бывшего Кировская).

"По словам граждан стало известно, что у населенного пункта Трехизбенка неизвестные лица, тоже жители оккупированной територии, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу уже на них ожидали две машины. Затем граждане намеревались последовать в город Сватово для получения соцвыплат ", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц.

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На Донбассе в течении суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

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