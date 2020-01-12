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воскресенье, 12 января 2020 19:16

Боевики применили запрещенное вооружения на Донбассе

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Боевики применили запрещенное вооружения на Донбассе
Боевики три раза обстреляли украинские позиции. Фото: Depo.ua

На Донбассе в течении суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - с 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

"Бригаду 200" на Донбассе пополнил предатель 38-летний Виктор Кулиш по прозвищу "Мотя" из Донецка. Числился в первом армейском корпусе ВС РФ (ДНР).

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