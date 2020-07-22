Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко

В Украине задержали бывшего сотрудника контрразведки Андрея Байдалу, которого связывают с ликвидацией Захарченко. Фото: reuters.com

СБУ задержала бывшего сотрудника контрразведки Андрея Байдалу с позывным "Швед".

Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ СБУ на запрос журналистов.

8 июля ряд СМИ сообщил об обысках у представителей Главного управления разведки Минобороны и задержании бывшего сотрудника СБУ. Журналистам в СБУ подтвердили, что задержанный — Андрей Байдала. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей.

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Подробностей дела в СБУ не сообщили, сославшись на запрет разглашать данные предварительного расследования.

В июне 2019 года сепаратистские и российские СМИ распространили информацию о том, что организаторами убийства главаря так называемой ДНР Александра Захарченко были агенты под руководством именно Андрея Байдалы. Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в одном из кафе в центре оккупированного Донецка.