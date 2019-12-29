За год ситуация на фронте не изменилась

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 657
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 972
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 945
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 603
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3762
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 162
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7020
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6183
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 981
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
6
3
6
8
3
Пленных украинцев привезли на место обмена (онлайн-трансляция)
Пленных украинцев привезли на место обмена (онлайн-трансляция)
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
Видео
Все видео
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 603
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 801
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1134
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3465
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3420
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
1 Просмотров: 441
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
воскресенье, 29 декабря 2019 18:31

За год ситуация на фронте не изменилась

  Комментировать
За год ситуация на фронте не изменилась
Разведения деморализует войска, потому что является задачей. Фото: UA | TV

За год ситуация на линии фронта не изменилась, так как Россия не желает ее менять.

"Русские сохраняют намерения относительно разрушения Украины, поскольку военный конфликт в Донбассе для Путина является инструментом влияния на нашу власть и международное сообщество", - говорит военный аналитик Михаил Самусь заместитель директора в международных вопросах Центра исследования армии, конверсии и разоружения в коментарии Gazeta.ua.

"Владимир Зеленский осуществил шаги относительно попыток переконфигурации и просмотра возможностей урегулирования этого конфликта. Он действительно пытается создать какие-то новые условия, пройтись еще раз по Минским договоренностям, возможно модернизировать или изменить. Но при этом мы видим, что РФ не настроена на изменения и продолжает придерживаться подходов, которые ее устраивают. в Минских договоренностях зафиксированы те подходы, которые устраивают РФ. в принципе у Кремля нет смысла менять что-то", - говорит он.

Руководство Генштаба и Минобороны продолжают те реформы, которые ввели во время президентства Петра Порошенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за проблем с мозгом в России умер боевик ДНР

"Они действуют в рамках реализации Закона о национальной безопасности, в котором определили направления реформирования. Активизировалась законодательная работа, например закон о оборонные закупки, которые находятся на финишной прямой должно улучшить ситуацию", - говорит он.

Разведение, по мнению эксперта, не может деморализовать украинские войска, потому, что является задачей.

"Здесь главное организовать. Это же не отступление, а формирование системы обороны, которая предусматривает увеличенную расстояние между воюющими сторонами. Другое дело - как это представят в информационном пространстве. Как это представлено лидерами мнений, а это уже влияет на всех. Но при правильном планировании психологического климата командирами, это не должно влиять на боеготовность и боеспособность", - говорит он.

Чтобы завоевать доверие военных Владимир Зеленский должен быть открытым и честным.

"Должно стремиться не только "перестать стрелять", а пытаться урегулировать военный конфликт нашей победой. Солдаты не должны думать, считать, что верховный главнокомандующий действует во вред нашему государству и людям", - говорит он.

Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе завершился.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За год ситуация на фронте не изменилась». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 34579
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом Просмотров: 16362
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 15822
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 12843
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 12268
Донбасс
Сутки в ООС: боевики стреляли из гранатометов и автоматов
Сутки в ООС: боевики стреляли из гранатометов и автоматов
Война на Донбассе: военные сообщили последние новости
Война на Донбассе: военные сообщили последние новости Просмотров: 459
Как прошел обмен пленными: все подробности
Как прошел обмен пленными: все подробности
6
 Просмотров: 1296
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
 Просмотров: 972
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 5445
Больше всего комментируют
6
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
5
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
2
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
Голосов: 4758
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua