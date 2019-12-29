Обмен пленными завершился: Украина вернула 76 своих граждан

Обмен пленными завершился. Фото: Цензор.нет

Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе завершился.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.



Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо уточнил, что Украина в рамках обмена отдала 127 человек.

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Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять ексберкутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане в рамках обмена удерживаемыми лицами.