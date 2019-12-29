Из-за проблем с мозгом в России умер боевик ДНР

Александр Скрипий умер от рака мозга в России. Фото: Апостроф

В пятницу, 27 декабря, в больнице города Петровск Саратовской области (Российская Федерация) умер от опухоли головного мозга боевик, воевавший с 2014 года на Донбассе, Александр Скрипий по прозвищу "Афган".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц")

Саня "Афган" воевал на стороне боевиков в Донбассе с 2014 года. В последнее время находился в больнице на территории России, где для него собирали средства на лечение от онкологического заболевания. Денег не собрали, боевик умер.

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Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять ексберкутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане в рамках обмена удерживаемыми лицами.