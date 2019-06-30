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воскресенье, 30 июня 2019 15:54

Высшая степень цинизма: террористы возмутили памятниками сбитому Boeing

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Террористы установили памятный знак возле места аварии сбитого ими же малайзийского Боинга.

Перед годовщиной приносят туда цветы и детские игрушки. Пропагандисты с РФ даже пишут, что местные оплакивают жертв и "всегда останавливаются здесь, чтобы помолчать", пишет у себя на Facebook журналистка Ольга Омелянчук.

Автор: Olga Omelyanchuk
  Памятники в селе Грабово на Донетчине, который установили боевики якобы в память жертв сбитого здесь в 2014 году пассажирского самолета
Памятники в селе Грабово на Донетчине, который установили боевики якобы в память жертв сбитого здесь в 2014 году пассажирского самолета

"На въезде в поселок стоит крест" Спаси и сохрани ", а ниже надпись: "с. Грабово". Я помню историю с тушью со сбитого самолета, записи с криками боевиков "мы подвели укров", длинные списки пассажиров рейса МН17 и фотографии погибших.

Автор: Olga Omelyanchuk
  Памятники в селе Грабово на Донетчине, который установили боевики якобы в память жертв сбитого здесь в 2014 году пассажирского самолета
Памятники в селе Грабово на Донетчине, который установили боевики якобы в память жертв сбитого здесь в 2014 году пассажирского самолета

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17 июля будет 5 лет, как уроды сбили Boeing. В августе будет пять лет с момента Иловайской трагедии. Осенью будет 5 лет с начала обороны ДАПу. Обо всем этом я не смогу написать с места событий, так как эти территории сейчас оккупированы. Зато какие-то укурки поставят на местах войны знаки "в память" о людях, которых они сами же убили". - пишет журналистка.

Автор: Olga Omelyanchuk
  Памятники в селе Грабово на Донетчине, который установили боевики якобы в память жертв сбитого здесь в 2014 году пассажирского самолета
Памятники в селе Грабово на Донетчине, который установили боевики якобы в память жертв сбитого здесь в 2014 году пассажирского самолета

Пассажирский самолет Boeing-777.компании "Малайзия Эйрлайнс" сбили над Донбассом 14 июля 2014. На борту было 283 человека. Направлялись из столицы Нидерландов Амстердама в Куала-Лумпура в Малайзии. Экипаж лайнера - 15 человек. Связь с Боингом исчез в 16:00 - в момент, когда пролетал над оккупированным селом Грабово Шахтерского района Донецкой области.

Российские пропагандистские каналы были первыми, кто сообщил о трагедии. Сначала заявили, что боевики сбили украинский транспортник Ан-26. Но когда начали показывать кадры с места аварии - увидели останки тел гражданских пассажиров.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию прекратить ложь по сбивания пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом 2014-го.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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