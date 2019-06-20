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четверг, 20 июня 2019 10:48

Волкер назвал Россию лживым государством и призвал выдать боевиков

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Волкер назвал Россию лживым государством и призвал выдать боевиков
Дырка от снаряда ЗРК Бук, из которого нанесли фатальный выстрел российские боевики. Фото: россми

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер призвал Россию прекратить ложь касательно сбивания пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014-м.

РФ должна присоединиться к следствию, написал он в своем Twitter.

"России пора прекратить свою ложь вокруг сбивания MH17 и прекратить свою бессердечную кампанию дезинформации. Россия должна сотрудничать со следствием и соблюдать резолюции 2166 СБ ООН (2014 года) и, чтобы любые обвиняемые лица, находящихся в настоящее время в России, появились перед правосудием", - заявил он.

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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушению пассажирского Boing в июле 2014-го на востоке Украины.

Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

В 2014-м они из ЗРК бук сбили самолет Boeing-777 малазийских авиалиний. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпура.

На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет взорвался в воздухе. Его обломки и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области.

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Дата
20
июня

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