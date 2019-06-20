От России требуют выдать террористов, которые сбили малазийский самолет

США и Великобритания требуют наказать виновных в сбивании малазийского Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Призывают государство-агресор уважать резолюцию ООН и выдать обвиняемых в сбивании. Фото: Обозреватель

Великобритания и США призвали Россию сотрудничать с международным расследованием по сбиванию малазийского самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Требуют наказать лиц, причастных к катастрофе, сообщает Обозреватель.

Глава Госдепа США Майк Помпео отметил, что все обвиняемые были членами российской террористической группировки, которое подчиняется РФ.

"Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции №2166 (2014 год) Совета безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, которые находятся сейчас в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении

Помпео также добавил, что приветствует объявление о предъявлении обвинений 4-м лицам за их роль в сбивании рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014-го.

"Это важная веха в поисках истины и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности нидерландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы - независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", - говорит он.

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов в расследовании трагедии. Добавил, что семьи погибших заслуживают на справедливость.

"Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую она требует соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество единственная в противодействии безнаказанности лиц, ответственных за ужасное убийство 298 невинных людей ", - сообщил британский министр.

17 июля 2014 года около 16:00 на высоте 10 тыс. м над Донецкой областью с радаров исчез самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний". Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпура. На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет взорвался в воздухе. Его обломки и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области.