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среда, 19 июня 2019 14:25

Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушению пассажирского Boing в июле 2014-го на востоке Украины.

Об этом было объявлено на пресс-конференции Объединенной следственной группы в городе Утрехт, что в Нидерландах.

Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Их объявили в международный розыск.

Подозреваемые:

Игорь Гиркин - гражданин РФ, полковник Федеральной службы безопасности России, позывной "Стрелков". Руководил незаконными вооруженными формированиями, "как министр обороны ДНР".

Автор: Jit
  Игорь Гиркин - гражданин РФ, полковник Федеральной службы безопасности России, позывной "Стрелков"
Игорь Гиркин - гражданин РФ, полковник Федеральной службы безопасности России, позывной "Стрелков"

Сергей Дубинский - гражданин РФ, полковник Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ, позывной "Хмурый". Руководил ГУР ДНР. Причастен до транспортировки ЗРК "Бук" с РФ.

Автор: Jit
  Сергей Дубинский - гражданин РФ, полковник Главного розвидувалнього управления Министерства обороны РФ
Сергей Дубинский - гражданин РФ, полковник Главного розвидувалнього управления Министерства обороны РФ

Олег Пулатов - гражданин РФ, подполковник Вооруженных сил России, позывной "Гюрза". Он был причастен к охране установки "Бук".

Автор: Jit
  Олег Пулатов - гражданин РФ, подполковник Вооруженных сил России, позывной "Гюрза"
Олег Пулатов - гражданин РФ, подполковник Вооруженных сил России, позывной "Гюрза"

Леонид Харченко - гражданин Украины, командир незаконного вооруженного формирования "Восток". Координатор транспортировки "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации его с места пуска назад в Россию.

Автор: Jit
  Леонид Харченко - гражданин Украины, командир незаконного вооруженного формирования "Восток"
Леонид Харченко - гражданин Украины, командир незаконного вооруженного формирования "Восток"

Суд

Суд над подозреваемыми запланировано на 9 марта 2020-го в Гааге. Такое объявление сделал глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке.

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседание в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальной комплексе Схиппола. Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 года на десять утра", - сказал он.

Вестербейке обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время судебного процесса или контактировать со следователями до процесса.

"Но суд состоится, даже если они примут решение не присутствовать", - добавил он.

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Также следователи обратились до Российской Федерации с просьбой присоединиться к расследованию. И выдать информацию, где находится зенитно-ракетный комплекс "Бук", который показали на конференции.

Также в РФ должны допросить подозреваемых.

"Мы обратимся к Российской Федерации с просьбой выдать этих подозреваемых. Мы также будем предъявлять требования допросить этих подозреваемых. Будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого, - добавил Фред Вестербеке. - Мы не обращаемся с просьбой об экстрадиции. Потому что это запрещено украинской и российской Конституциями, но мы еще раз призываем Российскую Федерацию к сотрудничеству".

Наказание

В прокуратуре Нидерландов отмечают, что 4 подозреваемых будут наказаны, даже если они не нажимали кнопку пустоту ракеты.

"Эти 4 подозреваемых в июле 2014-го были вовлечены в конфликт. Их целью было закрепиться на востоке Украины. Использовались средства противовоздушной обороны. И эти 4 человек подозреваются в том, что их сотрудничество привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку самостоятельно, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - говорит Фред Вестербейке.

Согласно уголовному законодательству Нидерландов, если человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, - он ​​также является виновным.

"Поэтому эти 4 подозреваемых будут привлечены к ответственности за катастрофу самолета и за причастность к смерти пассажиров по ст. 162 Уголовного кодекса Нидерландов", - объяснил главный прокурор.

Автор: Jit
  Реконструкция сбитого самолета Boing при расследовании
Реконструкция сбитого самолета Boing при расследовании

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При принятии решения о привлечении данных лиц к ответственности будет учтен также военный конфликт на Донбассе.

"Есть версия, что они хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их по сбивания МН17. То, что они хотели сделать, и сделали на самом деле, - будет определено судом", - подчеркнул он.

Украина

После обнародования международной Общей следственной группой имен 4 подозреваемых, Служба безопасности Украины предъявила им подозрения в организации совершения теракта.

"СБУ обвинила трех граждан РФ - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко в совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины, то есть в организации совершения теракта по предварительному сговору группой лиц, приведшего к гибели людей", - сообщила пресс-служба ведомства.

Гражданина Украины Леонида Харченко заочно арестуют.

"Мы будем пытаться арестовать это лицо и мы сделаем все, что возможно. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, согласно нашему международному соглашению между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда относительно этого человека", - заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на пресс-конференции.

17 июля 2014 года около 16:00 на высоте 10 тыс. м над Донецкой областью с радаров исчез самолет Boeing-777 малазийских авиалиний. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпура.

На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет взорвался в воздухе. Его обломки и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области.

Автор: Gazeta.ua
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