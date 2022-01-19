Выпустил пулю в подбородок: на Донбассе нашли застреленным молодого контрактника

Погиб 23-летний военный из Кировоградской области. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Луганской области нашли застреленного контрактника 1998 года рождения. Тело обнаружили 18 января.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил 18 января.

Мужчина был родом из села Новогригоровка Друга Кировоградской области. По версии следствия, боец ​​покончил жизнь самоубийством.

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"Военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Рассматриваются также другие версии, в частности: преднамеренное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Всех, кто имеет информацию об уточнении обстоятельств трагедии, просят обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по номеру 𝟬(𝟲𝟲) 𝟲𝟳𝟭 𝟰𝟰 𝟭𝟰.

С декабря 2021-го это уже третий случай самоубийства среди военных на Донбассе. 10 января 2022-го в Донецкой области на посту нашли застреленным 22-летнего военнослужащего-контрактника из Кривого Рога. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством из вверенного ему оружия. 29 декабря 2021-го в Донецкой области нашли мертвым контрактника 1985 года рождения из Запорожья. Правоохранители утверждают, что он тоже покончил с собой. Менее чем за неделю до этого в Луганской области нашли тело 21-летнего украинского военного-контрактника из Херсона. Следователи утверждают, что он застрелился на ночном дежурстве.