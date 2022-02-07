Выбивали признание в шпионаже: украинская пленница в тяжелом состоянии после пыток в "Изоляции"

Почти три года больную сахарным диабетом гражданку Украины Светлану Довгаль незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Донецка. Выбивая "признания", над женщиной издевались. Фото: t.me/denisovaombudsman

Почти три года больную сахарным диабетом гражданку Украины Светлану Довгаль незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Донецка.

Светлану обвиняют по сфабрикованному делу в "шпионаже в пользу Украины". Выбивая "признания", над женщиной издевались: избивали, пытали током, держали в подвале, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"После начала российской оккупации она уезжала в Киев в поисках работы, но впоследствии вернулась домой - работала администратором в из гостинице. Исчезла 22 июля 2019 года в Донецке", - рассказала Денисова.

Почти все время представители оккупационной администрации удерживали Светлану Довгаль в печально известной тюрьме "Изоляция".

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"Как рассказали бывшие украинские заложники, они ее видели там в синяках после допросов. После перенесенных пыток у женщины обострились хронические заболевания, вызванные сахарным диабетом. Из-за болезни щитовидной железы Светлана нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении", - добавила омбудсмен.

Светлане Довгаль не оказывается медицинская помощь. И лекарства, которые пытается передать ей мать, не попадают к пленнице.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленной госпитализации Светланы Довгаль, и обеспечить ее квалифицированной медицинской помощью.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.