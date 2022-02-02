Оккупанты к 16 годам приговорили ветерана войны

Ветерана войны на Донбассе 36-летнего Василия Горобца оккупанты обвинили в пособничестве в теракте и приговорили к 16 годам тюрьмы. Фото: t.me/denisovaombudsman

Ветерана войны на Донбассе 36-летнего Василия Горобца оккупанты четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32. Его обвинили в пособничестве в совершении теракте и приговорили к 16 годам тюрьмы.

Василий имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленной помощи, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"До начала российской военной агрессии Василий Горобец жил в Донецке и работал автослесарем. С началом боевых действий его семья выехала в Черкасскую область. В 2015-м был мобилизован на фронт и служил в 40-й артиллерийской бригаде: как и в мирной жизни, ремонтировал автомобили", - рассказала Денисова.

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Вернуться в оккупированный Донецк в 2016 году Василия заставили семейные обстоятельства. Почти два года представители оккупационной администрации не трогали ветерана войны. Похитили его 18 апреля 2018 года.

У Василия Горобца больное сердце и осложнения после сотрясения мозга. Никакую медицинскую помощь в исправительном учреждении ему не предоставляют. Мать не может посещать Василия, поскольку из соображений безопасности выехала с временно оккупированной территории Донбасса.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Василия Горобца.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.