ВСУ передали большую партию оружия и танков

Украинская армия сегодня получила модернизированную военную технику.

Передача состоялась на житомирском полигоне, сообщает президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня в Житомирской области мы передаем в ряды ВСУ новую и модернизированную военную технику и вооружение. В Госбюджете 2019 наконец расходы исключительно на оборону превышают 3% ВВП, а всего на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП. На армию на следующий год выделено более 102 млрд грн., что на 16 млрд больше, чем в прошлом году", - говорит президент.

Фото: Минобороны

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Украинской армии передали танки, бронированны машины разминирования, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, боевые разведывательные десантные машины, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, военные части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания.

В 2019 году на воду будет спущен средний разведывательный корабль для Военно-морских сил Украины. "Мы должны завершить модернизацию фрегата" Сагайдачный ", строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля.", - сказал министр обороны Степан Полторак.