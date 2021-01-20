Все время в итальянской тюрьме меня пытались спровоцировать - Маркив

За 10 месяцев, пока длилось следствие, в его камере поменяли два десятка человек, говорит в интервью журналу "Країна" военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Нацгвардиець Виталий Маркив за ложными обвинениями отбывал наказание в колонии для особо опасных преступников "Опера" в Милане

В колонии для особо опасных преступников "Опера" в Милане украинского бойца удерживали три года и три месяца.

"Большинство сокамерников сидели за убийства. Пытались меня разговорить. Расспрашивали, почему в Украине война. Говорили, не понимают, почему не иду на сделку со следствием.

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Последний сокамерник, албанец, получил 20 лет за вооруженное групповое ограбление с тяжелыми последствиями. При задержании открыл огонь. Провел с ним в камере два года. Не дружили, но находили общий язык. Он не курил, как и я. Осознавали, что нам выгодно быть вместе.

Все 1222 дня тюрьмы его пытались спровоцировать, говорит Маркив.

"В спортзале начал задираться человек. Я был готов отреагировать: какой-то кащик рассказывает мне, как жить. Подошел узник с 15-летним "стажем", мы не были знакомы. Говорит: "Посмотри налево". Там были охранники, видеокамеры. Ждали моей реакции, чтобы показать в суде".

Беседу с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым читайте в журнале "Країна" от 21 января 2021 года.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли в 2014-м на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. Этого решения он ждал более 3 лет. 4 ноября Маркив вернулся в Киев. Продолжил службу в Нацгвардии. Восстанавливается на третьем курсе университета МВД.