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среда, 22 мая 2019 11:21

Враг захватил в плен 8 украинских бойцов

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Враг захватил в плен 8 украинских бойцов
Украинские бойцы съехали с дороги и попали в плен к боевикам. Фото: рус сми

Сразу 8 военных ООС попали в вражеского плена.

Бойцы двигались на грузовом автомобиле в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута, пишут в ООС.

Таким образом они попали на территорию, которую оккупировали боевики, их задержали.

По данному факту открыто уголовное производство и продолжаются неотложные следственные действия.

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"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - говорится в сообщении.

За минувший день вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

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