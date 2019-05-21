ТСН Война на Донбассе: украинские военные уничтожили боевиков

За минувший день вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, один оккупант уничтожен, еще шесть - получили ранения, сообщает в Facebook ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил по станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово. С автоматических станковых гранатометов - возле села Старогнатовка и вблизи села Водяное. Дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз.

С начала текущих суток, 21 мая, враг дважды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное и из крупнокалиберных пулеметов - возле села Гнутово.

В результате обстрела один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

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Украинские военные провели новую успешную операцию по ликвидации вражеской техники на Донбассе. Бойцы 54 механизированной бригады уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ на оккупированной Луганщине.