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вторник, 21 мая 2019 18:53

Война на Донбассе: сообщили последние новости

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Война на Донбассе: сообщили последние новости
Боевики 3 раза обстреляли украинских военных. Фото: Proms

На Донбассе от начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреливали из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы ", - говорится в сообщении.

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Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.

На Черниговщине артиллеристы провели учения с боевой стрельбой. Привлекли военные части и подразделения артиллерии, разведки, оперативного обеспечения, связи, тыла и охраны.

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