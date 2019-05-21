Война на Донбассе: сообщили последние новости

Боевики 3 раза обстреляли украинских военных. Фото: Proms

На Донбассе от начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреливали из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Устройство, которое меняет ход войны придумали в Украине

Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.

На Черниговщине артиллеристы провели учения с боевой стрельбой. Привлекли военные части и подразделения артиллерии, разведки, оперативного обеспечения, связи, тыла и охраны.