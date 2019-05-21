 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 963
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4059
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1440
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1791
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3457
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6732
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67163
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1206
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2484
Фото
Все фото
10
22
16
12
13
Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов
Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов
Морпехи показали, в каких условиях живут и воюют на передовой
Морпехи показали, в каких условиях живут и воюют на передовой
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Видео
Все видео
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
Полиция задержала наемника боевиков
Полиция задержала наемника боевиков
На передовой бойцы будут питаться по-новом
На передовой бойцы будут питаться по-новом
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 963
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 513
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1017
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1872
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 801
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 13:51

Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов
10

  Комментировать

На Черниговщине провели военные учения артиллеристы Оперативного командования "Север" с боевой стрельбой.

Привлекли военные части и подразделения артиллерии, разведки, оперативного обеспечения, связи, тыла и охраны, пишет Минобороны.

Выполняли задачи, связанные со скрытым передвижением, разведкой и выполнением индивидуальных нормативов.

Украинские артиллеристы провели учения на предварительную оценку "отлично"
Фото: Минобороны
Украинские артиллеристы провели учения на предварительную оценку "отлично"
Украинские артиллеристы провели учения на предварительную оценку "отлично"
Украинские артиллеристы провели учения на предварительную оценку "отлично"
Украинские артиллеристы провели учения на предварительную оценку "отлично"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Морпехи показали, в каких условиях живут и воюют на передовой

Провели исследования электромагнитной совместимости работы радиотехнических средств отечественного и иностранного производства. Прим этом управление и разведку вели в более чем 10 диапазонов радиоволн.

Напоследок бойцы отбили наступление противника, перешли в контратаку с преодолением водной преграды, перешли в наступление и двинулись на врага.

По предварительным оценкам бойцы получили "хорошо" и "отлично", но окончательные баллы получат только после тщательного анализа и обобщения всех данных.

Новый командующий ООС Александр Сырский проверил подготовку украинских танкистов.

Под его наблюдением танковое подразделение совершило марш и развернулось на определенном огневом рубеже, маскировалось и выполняло тактические маневры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Воевал в Грузии и работал с Витренко - Георгию Гонгадзе было бы 50 лет

Начали формировать новые украинские войска

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 96191
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 68226
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 55938
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 26425
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 6 Просмотров: 24192
Донбасс
Морпехи показали, в каких условиях живут и воюют на передовой
Морпехи показали, в каких условиях живут и воюют на передовой
22
 Просмотров: 14649
"Я хочу здесь жить" - раненный боец из Молдовы просит украинское гражданство
"Я хочу здесь жить" - раненный боец из Молдовы просит украинское гражданство Просмотров: 405
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
 Просмотров: 1269
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
 Просмотров: 963
Украинские военные уничтожили боевиков
Украинские военные уничтожили боевиков Просмотров: 1738
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
6
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 35476
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua