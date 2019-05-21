Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов

На Черниговщине провели военные учения артиллеристы Оперативного командования "Север" с боевой стрельбой.

Привлекли военные части и подразделения артиллерии, разведки, оперативного обеспечения, связи, тыла и охраны, пишет Минобороны.

Выполняли задачи, связанные со скрытым передвижением, разведкой и выполнением индивидуальных нормативов.

Фото: Минобороны

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Провели исследования электромагнитной совместимости работы радиотехнических средств отечественного и иностранного производства. Прим этом управление и разведку вели в более чем 10 диапазонов радиоволн.

Напоследок бойцы отбили наступление противника, перешли в контратаку с преодолением водной преграды, перешли в наступление и двинулись на врага.

По предварительным оценкам бойцы получили "хорошо" и "отлично", но окончательные баллы получат только после тщательного анализа и обобщения всех данных.

Новый командующий ООС Александр Сырский проверил подготовку украинских танкистов. Под его наблюдением танковое подразделение совершило марш и развернулось на определенном огневом рубеже, маскировалось и выполняло тактические маневры.