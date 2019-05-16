Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты

Новый командующий ООС Александр Сырский проверил подготовку украинских танкистов.

Под его наблюдением танковое подразделение совершило марш и развернулось на определенном огневом рубеже, маскировалось и выполняло тактические маневры, пишут в ООС.

"Постоянные тренировки общевойсковых резервов в районе проведения Операции объединенных сил - это основа для достижения высокого уровня обученности личного состава и постоянной готовности подразделений к выполнению боевых задач по назначению", - отметил офицер объединенного командного пункта Объединенных сил.

Он добавляет, что учения и тренировки проходят как для рядовых бойцов, так и для командования. Все начинается с работы командиров, планирования, уточнения и доведения приказов до подчиненных.

Фото: ООС

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"Непосредственно для практических тренировок боевые подразделения и пункты управления после получения приказа осуществляют выдвижение в определенный район и развертывание для дальнейших действий", - рассказал офицер командования.

После тренировок танкисты вернулись в места отвода тяжелого вооружения и техники.

После учений командующий ООС подводил итоги занятий и определил задачи для дальнейшего совершенствования навыков.

Бойцы ВСУ показали, как эффективно уничтожают российских снайперов. Они ежедневно совершенствуют навыки, чтобы потерь среди врага было больше, пишет пресс-центр операции Объединенных сил.