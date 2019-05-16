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понедельник, 20 мая 2019 13:49

Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
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Новый командующий ООС Александр Сырский проверил подготовку украинских танкистов.

Под его наблюдением танковое подразделение совершило марш и развернулось на определенном огневом рубеже, маскировалось и выполняло тактические маневры, пишут в ООС.

"Постоянные тренировки общевойсковых резервов в районе проведения Операции объединенных сил - это основа для достижения высокого уровня обученности личного состава и постоянной готовности подразделений к выполнению боевых задач по назначению", - отметил офицер объединенного командного пункта Объединенных сил.

Он добавляет, что учения и тренировки проходят как для рядовых бойцов, так и для командования. Все начинается с работы командиров, планирования, уточнения и доведения приказов до подчиненных.

Командующий ООС Александр Сырский лично проверял уровень подготовки украинских танкистов
Фото: ООС
Командующий ООС Александр Сырский лично проверял уровень подготовки украинских танкистов
Командующий ООС Александр Сырский лично проверял уровень подготовки украинских танкистов
Командующий ООС Александр Сырский лично проверял уровень подготовки украинских танкистов
Командующий ООС Александр Сырский лично проверял уровень подготовки украинских танкистов

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"Непосредственно для практических тренировок боевые подразделения и пункты управления после получения приказа осуществляют выдвижение в определенный район и развертывание для дальнейших действий", - рассказал офицер командования.

После тренировок танкисты вернулись в места отвода тяжелого вооружения и техники.

После учений командующий ООС подводил итоги занятий и определил задачи для дальнейшего совершенствования навыков.

Бойцы ВСУ показали, как эффективно уничтожают российских снайперов.

Они ежедневно совершенствуют навыки, чтобы потерь среди врага было больше, пишет пресс-центр операции Объединенных сил.

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