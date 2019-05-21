Морпехи показали в каких условиях живут и воюют на передовой

Ко дню морской пехоты показали как живут украинские военные на передовой.

Ребята устроили для себя максимально комфортные условия, и даже завели кота Кота, пишет Генштаб ВСУ.

"Пару раз в сутки все морпехи, которые стоят на "нулях", заступают на боевое дежурство на наблюдательных пунктах и ​​огневых точках. И днем, и особенно ночью такие позиции простреливаются противником из различных видов оружия, поэтому психологическая нагрузка на во время таких дежурств большое ", - пишут в Генштабе.

Фото: Генштаб ВСУ/Андрей Дубчак

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Защитники Украины помогают местным жителям и ездят мыться на позиции в ближайшую деревню.

Морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу - специальное упражнение на выносливость.