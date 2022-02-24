Враг наступает на украинские земли, прикрываясь символикой ОБСЕ - что происходит в Украине

Россия напала на Украину в ночь на 24 февраля. Фото: "Радио Свобода"

Военные Российской Федерации нанесли удары по западным областям Украины. Аэропорт Ивано-Франковска враг уничтожает ракетными комплексами и составы ГСМ. Также враг ударил по аэропорту Луцка. Во Львове по улицам раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие.

Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства внутренних дел Украины по состоянию на 10:00.

"Восток - обстановка спокойная, военные части Национальной гвардии Украины не атакованы, подняты по тревоге. Центр - обстановка спокойна, военные части НГУ не атакованы, подняты по тревоге", - говорится в сообщении.

В городе Николаев при обстреле Кульбакинского военного аэродрома - один раненый. На пограничном пункте пропуска Пески Харьковской области вошли вооруженные силы Российской Федерации.

В Днепропетровской области в В/Ч 2110 (с. Красная Григоровка) В/Ч 7036 (Краснополье) под обстрелами уничтожена локационная станция на аэродроме. Обстреливается воинская часть в Близнецах Запорожской области.

"В городе Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве. В результате взрыва три дома и один магазин разрушены. Без пострадавших", - добавили в МВД.

Обстреляна в селе Берда Бердянского района военная часть ПВО, один убит и пятеро ранены.

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В Каменце-Днепровском на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Военная часть ПВО Близнецы (Запорожский район) обстреляна, без жертв.

В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб.

Состоялся обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения. В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков.

"Враг коварно выставил в перед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. На этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", - отметили в сообщении.

Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию.

Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.

В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.

В Херсонской области Генический район взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется. Город Миргород Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.

"Все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары", - отметили в полиции.

Президент России Владимир Путин в 4:00 24 февраля вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине ввели военное положение. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.