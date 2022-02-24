Нацполиция будет выдавать ветеранам оружие по упрощенной процедуре

ацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Такой приказ отдал глава Нацполиции Игорь Клименко руководителям Главных управлений Нацполиции в областях 24 февраля.

"Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Отмечается, что выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

"Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию", - добавили в полиции.

Президент России Владимир Путин в 4:00 24 февраля вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине ввели военное положение. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.