Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

22 августа 2006 года вблизи Донецка разбился российский самолет Ту-154, выполнявший рейс Анапа - Санкт-Петербург. Погибли 170 человек. По словам очевидцев из ближайших населенных пунктов, самолет стало видно лишь за несколько сот метров до падения. Он вращался вокруг своей оси.
При полете над Украиной самолет попал в грозу. Вместо того, чтобы обойти дождевую тучу сбоку, как этого требуют инструкции, попытались подняться над ней. Воздушное судно резко взлетело вверх, после чего начало падать со скоростью 300 км/ч. Примерно через 3 мин. разбилось, врезавшись в склон оврага на полях совхоза "Степной" возле поселка Сухая Балка Торецкого района Донецкой области.
На борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все погибли. Анализ расшифровки записей речевого и бортового самописцев показали, что экипаж до последних мгновений пытался на одном работающем двигателе манипуляциями вывести самолет из неконтролируемого падения, однако усилия оказались напрасными.
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Эксперты обнаружили три главные ошибки пилотов, повлекших трагедию:
- экипаж решил обходить грозовой фронт сверху.
- экипаж слишком поздно осознал, что происходит неконтролируемое падение.
- командир тянул колонку штурвала на себя, в то время как для вывода самолета из сваливания было необходимо отдавать до предела от себя, как предписывает инструкция летной эксплуатации.
24 августа 2006 в России объявили днем траура. На месте катастрофы установили памятник жертвам.
Пассажирские самолеты Ту-134 столкнулись в небе неподалеку Днепродзержинска - теперь Каменское Днепропетровской области, 11 августа 1979 года. Погибли 178 человек.
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