Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

22 августа 2006 года вблизи Донецка разбился российский самолет Ту-154, выполнявший рейс Анапа - Санкт-Петербург. Погибли 170 человек. По словам очевидцев из ближайших населенных пунктов, самолет стало видно лишь за несколько сот метров до падения. Он вращался вокруг своей оси.

Автор: biletik.aero Разбился самолет Ту-154, выполнявший рейс Анапа - Санкт-Петербург

При полете над Украиной самолет попал в грозу. Вместо того, чтобы обойти дождевую тучу сбоку, как этого требуют инструкции, попытались подняться над ней. Воздушное судно резко взлетело вверх, после чего начало падать со скоростью 300 км/ч. Примерно через 3 мин. разбилось, врезавшись в склон оврага на полях совхоза "Степной" возле поселка Сухая Балка Торецкого района Донецкой области.

На борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все погибли. Анализ расшифровки записей речевого и бортового самописцев показали, что экипаж до последних мгновений пытался на одном работающем двигателе манипуляциями вывести самолет из неконтролируемого падения, однако усилия оказались напрасными.

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Эксперты обнаружили три главные ошибки пилотов, повлекших трагедию:

- экипаж решил обходить грозовой фронт сверху.

- экипаж слишком поздно осознал, что происходит неконтролируемое падение.

- командир тянул колонку штурвала на себя, в то время как для вывода самолета из сваливания было необходимо отдавать до предела от себя, как предписывает инструкция летной эксплуатации.

24 августа 2006 в России объявили днем ​​траура. На месте катастрофы установили памятник жертвам.

Автор: wikipedia.org На месте катастрофы установили памятник жертвам

Пассажирские самолеты Ту-134 столкнулись в небе неподалеку Днепродзержинска - теперь Каменское Днепропетровской области, 11 августа 1979 года. Погибли 178 человек.