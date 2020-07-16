Война на Донбассе: появились последние новости

Боевики пять раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другую оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у Старогнатовки. А у Марьянки агрессор использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжаются поиски 3-го военнослужащего, который получил ранения у Зайцевого. Для этого по инициативе украинской стороны получены гарантии режима тишины от СММ ОБСЕ.