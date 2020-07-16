Война на Донбассе: появились последние новости

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 1323
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 189
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 333
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 171
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 432
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 342
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 324
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4437
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6426
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
3
10
11
15
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
&quot;Уже едешь, сынок, домой&quot; - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Сегодня прощаются с погибшим военным Тарасом Матвиивым
Сегодня прощаются с погибшим военным Тарасом Матвиивым
Видео
Все видео
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
Вакарчук на передовой спел для воинов
Вакарчук на передовой спел для воинов
Восстановленный военный аэродром начал принимать самолеты
Восстановленный военный аэродром начал принимать самолеты
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1008
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4734
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1395
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2020
Просмотров: 171
Похвалився
Увечері відчуваю, що однієї таблетки мало. Зуб болить так, що випиваю другу. Ледве засинаю опівночі. Зранку не можу дочекатися дев'ятої години. ...
четверг, 16 июля 2020 22:09

Война на Донбассе: появились последние новости

  Комментировать
Война на Донбассе: появились последние новости
Боевики пять раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другую оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у Старогнатовки. А у Марьянки агрессор использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили имя украинского разведчика, погибшего под Зайцевым

Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжаются поиски 3-го военнослужащего, который получил ранения у Зайцевого. Для этого по инициативе украинской стороны получены гарантии режима тишины от СММ ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Война на Донбассе: появились последние новости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

За всю историю Википедии был единственный оплачиваемый редактор

Вступил в силу языковой закон

Автомобильная марка получила латинское название

День бухгалтера в Украине: как празднуют и какие зарплаты получают специалисты

День змей: рассказали как убежать от опасности

Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории

Абажуры из человеческой кожи, испытания вакцинами и голод - как пытали заключенных Бухенвальда

Самое читаемое
Как теперь уснуть: бесстыжая фитнес-модель показала фото топлесс и лишила покоя тысячи поклонников
Как теперь уснуть: бесстыжая фитнес-модель показала фото топлесс и лишила покоя тысячи поклонников
4
 Просмотров: 24129
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
4
 Просмотров: 11844
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 10485
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 9630
Счастливые и улыбающиеся: показали фото семьи, погибшей на Столичном шоссе
Счастливые и улыбающиеся: показали фото семьи, погибшей на Столичном шоссе Просмотров: 8532
Донбасс
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
 Просмотров: 72
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
 1 Просмотров: 189
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
 1 Просмотров: 333
Раненого 13 июля около Зайцевого военного ищут до сих пор
Раненого 13 июля около Зайцевого военного ищут до сих пор Просмотров: 306
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
3
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
3
Украина движется не в том направлении - мнение народа
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
2
Эпоха бедности закончилась. "Слуга народа" носит кольцо за 9 минималок
2
Завтра Зеленский предложит кандидатуру главы Нацбанка. СМИ назвали 9 кандидатов
Голосов: 8800
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua