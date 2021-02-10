Война интересная, когда начинаются бои - ветеран АТО

Людям интересны яркие новости. Фото: Вернись живым

Новости, касающиеся войны в Донбассе не интересны потому, что она затянулась.

"Там не происходит никаких сдвигов - наступлений, или возвращение территорий. Люди к этому привыкли и все меньше обращают внимание на нее", - говорит ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы "История Войны" Юрий Руденко.

Интерес общества к этой теме возвращается как только начинается активная фаза боевых действий.

"Например бои на Светлодарской дуге, когда наши военные взяли позиции" Кикимора", "Крест","Звезда" и "5 пост". Бои в Авдеевке тоже привлекли немало внимания", - говорит ветеран.

Приводит к примеру новости о ДТП - читателя интересуют только самые кровавые.

"Это такой логический процесс - все устаревает и тускнеет на фоне острых новостей. Людям надо хлеба и зрелищ. А медиа делают контент, интересует аудиторию больше", - говорит военный.

Полное интервью читайте здесь: Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО

Перемирие на Донбассе больше не соблюдают. Пророссийский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии Гордону.