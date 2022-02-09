Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео

Российский блогер Анатолий Несмиян обнародовал видео, снятое, вероятнее всего, в одном из лагерей российских военных.

Ролик распространил в Facebook 7 февраля.

По словам Несмияна, лагерь военных расположен в Ростовской области. На кадрах видно, что солдаты идут по сплошному болоту.

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Блогер потролил российское руководство, отметив, что при таких условиях воевать либо уже поздно, либо еще рано.

"Воевать в таких условиях либо уже слишком поздно, либо еще слишком рано. Так что Кремль со своим дранг нах вестом ("давление на восток". - Gazeta.ua) уже явно опоздал", - написал блогер, известный своей антиукраинской позицией.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику

31 января в Совете Безопасности ООН обсудили наращивание Россией войск вблизи Украины. Представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тыс. военнослужащих. По ее словам, войска РФ в Беларуси готовы к наступательным действиям против Украины.

Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно по расследованию 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и о военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.