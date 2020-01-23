Военный эксперт рассказал о том, как будут действовать российские наемники в будущем

На Донбассе 6-й год продолжается окопная война. Постоянно работают снайперы, имеющие подготовку уничтожения врага на больших расстояниях.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Gazeta.ua об особенностях ведения снайперского боя и изменения тактики в будущем.

"Снайперская война постоянно совершенствуется, кстати, не только россиянами, нашими тоже. Но у нас все прекратили, когда запретили стрелять в ответ. Российские пары работают так: провокатор открывает пулеметную очередь, а того, кто ответит, засекает снайпер и убивает. Такие действия россияне разработали во 2-й чеченской кампании, тогда даже почти переписали устав своих сухопутных войск", - говорит он.

Автор: People's Project.com Вперше снайпери з'явилися у 1642-1648 роках, під час Громадянської Війни в Англии. Снайпери того часу вікорістовуваллі довгоствольну мисливську рушницю. Снайпери були задіяні під час Наполеонівськіх війн. Снайперська війна Набуль свого розквіту во время 1-ї Світової Війни. Снайперів готують з офіцерського складу

В дальнейшем российские захватчики будут применять технику для убийства наших воинов.

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"Что-то особенное выдумывать не будут. Могут применять квадрокоптеры и беспилотники, которые оснащены тепловизорами. Работать будут следующим образом: беспилотник, с помощью инфракрасного излучения выявляет военнослужащих на позициях, а снайпер поражает. Таким образом будет убивать солдат, сидящих за бруствером, потому что он сыпучий и пробивается пулей калибра 12,4 мм или 14,5. Это современные технологии, которые они применяют. Кстати, Израиль продал России права и технологии на построение этого оснащения, а также построил в Екатеринбурге завод, который их производит. Конечно, они не продали какие-то свои современные секретные технологии, но продали предыдущие. Но для нас это просто недосягаемые высоты, а президент Зеленский стоит спиной к национальной безопасности и обороне. Нет ни реформ, ни финансирования, а за счет инфляции бюджет уменьшился", - добавляет эксперт.

Российско-оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.