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четверг, 23 января 2020 16:39

Боевики обустраивают позиции вблизи домов гражданских - разведка

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Боевики обустраивают позиции вблизи домов гражданских - разведка
Подразделения Объединенных сил находятся наготове относительно коварных вражеских действий. Фото: www.ukrinform.ua

Российские оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.

Заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.

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В то же время для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российских оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы корректировщиков минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

22 января на Донбассе русский снайпер застрелил бойца 22-летнего Николая Сорочука. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

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