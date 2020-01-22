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среда, 22 января 2020 18:31

На Донбассе убили 22-летнего военного

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На Донбассе убили 22-летнего военного
22-летний парень не побоялся защищать мирную жизнь большинства украинский. Фото: Ярина Чорногуз

На Донбассе русский снайпер застрелил бойца 22-летнего Николая Сорочука.

Парень был уроженцем Волынской области, о его смерти сообщила украинская волонтерка, медик Ярина Черногуз в Facebook, сметь ​​военного подтвердил председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев в комментарии "Волынским новостям".

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти том снайперу, который это сделал. и он ее получит", - написала она.

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21 января российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Оружие, из которого стрелял враг запрещено Минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС.

Возле оперативно-тактической группировки "Схід" российские наемники стреляли два раза недалеко от населенного пункта Красногоровка и Водяное. Вели обстрелы с гранатометов и стрелкового оружия.

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22
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