Военные провели антидиверсионные учения

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На базе одного из военных городков Днепровской зенитной ракетной бригады состоялись показательные занятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам.

В частности имитировали отражение нападения на военные объекты, прекращение противоправных действий и попыток проникновения посторонних лиц, сообщается на странице Воздушного командования "Восток".

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На практике отработали действия дежурной службы при возникновении пожара на объекте. Кроме внештатного пожарного расчета, были привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Особенно полезными занятия оказались для военнослужащих, которые недавно стали в строй. Для них это была ответственная попытка применить свои навыки на практике", - говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, тренировались ставить минные ловушки на суше и в воде. Учения сняли на видео.