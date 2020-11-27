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пятница, 27 ноября 2020 18:31

Военные провели антидиверсионные учения
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В ходе учений имитировалось отражения нападения на военные объекты
Фото: facebook.com/pvkshid
На практике отработали действия дежурной службы при возникновении пожара на объекте
В ходе учений имитировалось отражения нападения на военные объекты
В ходе учений имитировалось отражения нападения на военные объекты
Были привлечены также представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

На базе одного из военных городков Днепровской зенитной ракетной бригады состоялись показательные занятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам.

В частности имитировали отражение нападения на военные объекты, прекращение противоправных действий и попыток проникновения посторонних лиц, сообщается на странице Воздушного командования "Восток".

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На практике отработали действия дежурной службы при возникновении пожара на объекте. Кроме внештатного пожарного расчета, были привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Особенно полезными занятия оказались для военнослужащих, которые недавно стали в строй. Для них это была ответственная попытка применить свои навыки на практике", - говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, тренировались ставить минные ловушки на суше и в воде. Учения сняли на видео.

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