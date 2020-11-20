Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов

Украинские десантники обнаружили и уничтожили вражеских солдат.

Тренировки прошли на одном из военных полигонов оперативно-тактической группировки "Восток", пишет пресс-центр штаба ООС.

"По легенде, противник совершил десантирование подразделения парашютным способом в тыл наших войск. После обнаружения вражеского десанта командир бригады принял решение о применении противодесантного резерва ", - говорится в сообщении.

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Фото: ООС

Наши военные разрабатывали единый подход противодесантных мероприятий.

"Сначала артиллерия и дежурные средства армейской авиации нанесли огневое поражение по вражескому десанту, заблокировав его на выходных рубежах, а дальше за дело взялись главные силы противодесантного резерва, которые завершили уничтожение условного врага", - добавили в штабе.

Под Авдеевкой россияне ранили украинского бойца. Он получил осколочное ранение в результате обстрела позиций из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, пишут в Минобороны. "Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщают в ведомстве.