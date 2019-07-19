Военнослужащий объяснил, где кроется "зрада" указа Зеленского

Юрий Руденко, ветеран АТО, сначала служил наводчиком зенитки ЗУ-23, а затем командиром этой же пушки. Написал 2 книги, в которые собрал воспоминания и свидетельства своих побратимов. Фото: Цензор.Нет

Указ президента №524/2019 о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины продлевает срок несения службы.

Указом власть пыталась урегулировать организационные вопросы и сэкономить деньги, говорит в комментарии Gazeta.ua ветеран АТО Юрий Руденко.

"В Украине военное положение официально не объявили, поэтому действует личный период. На мой взгляд этот указ должен был урегулировать службу, но есть пара нюансов. Во-первых, человек в зоне боевых действий находится меньше, чем нужно для получения офицерского звания. Во-вторых, до этого указа на войне трудовой стаж шел год за два. То есть, таким образом человек мог уйти на пенсию в 40-50 лет. Но для того, чтобы сравнить что было и что стало надо время и введение военного положения, которое у нас никто не введет", - говорит ветеран.

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Изложенный 159 пункт сохраняет за военным должность в случае, если он выезжал на сессию или переподготовку.

"Это на самом деле неплохо. Что я вычитал, так это то, что военнослужащие, которые сейчас являются действующими и находятся на войне просто теряют стаж. Это просто предоставление правовой защиты",- говорит Руденко.

В тексте указа заменили слова "военное положение" на "состояние войны".

"Насколько мне известно, что такое определение как "состояние войны" нигде не прописано. Относительно военного положения, то оно дает определенные преференции в перемещениях войск, регулирует работу гражданских и военных предприятий. Его вводили в конце прошлого года и ничего не изменилось. Я сомневаюсь, что наша власть его введет снова, особенно обращая внимание на то, что сейчас разговоры ведут о перемирии", - говорит Юрий Руденко.

Ветеран предполагает, что в 263 пункте тоже ставится цель сохранения места службы и стажа.

"Это нормальных ход, ничего нового нет и раньше так было. У нас нет военно-государственных администраций, поскольку нет военного положения. У нас есть военно-гражданские администрации и туда отправляли людей, они там работали, а потом их отправляли назад", - говорит ветеран АТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал указ, который меняет прохождение военной службы в военное время.