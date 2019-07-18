Зеленский оставил военных без льгот

Зеленский издал указ, которым лишил военных льгот и перевел армию в режим единоличного управления. Фото: Униан

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал указ, который меняет прохождение военной службы в военное время.

В абзаце 24 президент приравнял условия прохождения военной службы в мирное время к условиям прохождения службы на войне, сообщает Depo.uа

До этого офицерский состав служил на войне половину срока.

Младший лейтенант, лейтенант - 1 год вместо 2-х в условиях мирного времени, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант - 2 года вместо 4-х в условиях мирного времени, майор капитан 3 ранга - 3 года вместо 6-ти в условиях мирного времени подполковник капитан 2 ранга - 4 года вместо 8-ми в условиях мирного времени, полковник капитан 1 ранга - 1 год вместо 2-х в условиях мирного времени.

Также он заменил слова "военное положение" на "состояние войны".

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В пункте 83-м изменили предложение абзаца первого дополнили словами "уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Министерством обороны Украины".

Также исключили второй абзац: "Перемещение военнослужащих по службе проводится, как правило, без зачисления в распоряжение соответствующих командиров".

Вместе с этим Зеленский сменил пункт 159: "Курсанты учебных частей (центров) из числа граждан, принятых на военную службу по контракту лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава, после окончания курса подготовки (переподготовки, повышения квалификации) назначаются на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира военной части А0515.

Военнослужащие, которые направляются для подготовки (переподготовки, повышения квалификации) без исключения из списков личного состава воинских частей, после окончания подготовки (переподготовки, повышения квалификации) возвращаются в воинские части, из которых они направлялись на такую ​​подготовку".

К изменениям пункт был меньший: "После окончания подготовки, переподготовки, повышения квалификации военнослужащие возвращаются в воинские части, которые направили на такую ​​подготовку".

Воинская часть А0515 это Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его деятельность регулируется законом Украины "О разведывательных органах Украины".

Добавили пункт 263-й в котором прохождения службы военнослужащих в режиме военного положения приравняли к службе в мирное время. Вместе с тем в пункте прописали исключительное право президента управлять войсками в ручном, единоличном режиме.

Новое перемирие на Донбассе, объявленное в ночь на 21 июля, может быть устойчивым и долгосрочным. "Сейчас мы впервые подошли к тому, что такое перемирие действительно может реализоваться", - сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко